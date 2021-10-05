В Кирове обследуют леса после ветровалов

В зеленой зоне Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского проведут обследование лесов после ветровалов. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Провести лесопатологические обследования потребовала природоохранная прокуратура. Как было установлено в ходе проверки, региональный минлесхоз долгое время не обследовал лесные участки, пройденные ветровалом.

В суд был направлен иск с требованием устранить нарушения. Требования были удовлетворены. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

Ранее мы писали, что в начале августа в Кировской области прошел сильный ветровал.