В Кирове обсудили перспективы развития экспорта

18 марта в Вятской торгово-промышленной палате состоялся круглый стол «Перспективы развития экспорта в новых условиях». В нем приняли участие замминистра экономического развития Лариса Агалакова, вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко, президент ВТПП Андрей Усенко и руководители компаний малого и среднего бизнеса региона.

В частности, присутствовали представители Богородского молочного завода, компаний Комтех, Азимут, Ресурс, Трейдсофт, Кирскабель, БКК, Нанолек, Верхошижемского кондитерского комбината. На встрече подвели итоги работы в непростом пандемийном году и обсудили планы на будущее Кировской области в экспорте.

«Года два придется потерпеть»

Первым выступил Владимир Падалко. Он отметил уникальное географическое положение Кировской области, которая граничит с 9 регионами. Вероятно, именно поэтому показатели кировских предприятий-экспортеров лучше, чем московских. Однако региону нужен «информационный подъем».

— Надо поменять имидж области. Каждый из вас достоин, чтобы о вас знала вся страна. Кировская область нуждается в инвесторах и новых проектах. Нужно готовиться к серьезным вещам и работать на перспективу, — подчеркнул Падалко.

(От других регионов Кировская область выгодно отличается еще и налаженным конструктивным взаимодействием с ЦУР, добавил Андрей Усенко).

При этом легче в ближайшее время не станет, отметил вице-президент ТПП. По его словам, цены на сырье и продовольствие будут расти, и удержать их вряд ли удастся.

— В других странах раздавали деньги, но мы могли позволить себе только кредит. Но кредит — это кабала. Поэтому еще года два придется потерпеть, при этом борьба с Европой будет жесткой, — сказал Владимир Падалко.

Никуда не денется и онлайн-формат работы, который в 2020 году бизнес оценил по достоинству.

Экспорт на коне

Как рассказала Лариса Агалакова, в нашем регионе идут на экспорт в основном минеральные удобрения, продукты химической промышленности, деревообработки. Малый бизнес поставляет, в частности, кондитерскую продукцию.

— В прошлом году внешнеторговый оборот в Кировской области составил порядка 1,2 млрд долларов. Из них 25 миллионов — экспорт, 256 — импорт, — отметила Лариса Агалакова. — На сегодняшний день в Кировской области действуют 16 международных соглашений с государствами о торгово-экономическом, социально-культурном, научном, техническом и гуманитарном сотрудничестве. По итогам 2020 года есть порядка 122 стран, с которыми мы работаем по внешнему обороту, 118 — по экспорту и 72 — по импорту. Международные соглашения у нас заключены с 16 государствами.

По словам замминистра экономразвития, «обороты набирает» экспорт с Финляндией, по-прежнему «пользуются популярностью» США, Бельгия, Казахстан.

Что касается мер поддержки бизнеса, то с 2011 года в Кировской области действует центр поддержки экспорта. Также, несмотря на непростой 2020-й, удалось провести ряд международных выставок, которые являются одной из важнейших форм поддержки МСП. Значимым направлением работы стали встречи предпринимателей с торговыми представительствами.

Фото^ kirovpravda.ru