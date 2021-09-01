В Кирове обсудили вопросы привлечения на село молодых кадров

1 сентября в Агротехнологическом университете состоялась дискуссия по вопросу привлечения на село молодых кадров. В ней приняли участие губернатор Игорь Васильев, члены правительства, руководители сельхозпредприятий, студенты.

По общему мнению, кадровый вопрос в агропромышленном секторе области решается успешно.

Так, губернатор отметил, что в области реализуется программа комплексного развития сельских территорий. Её задача — создание развитой инфраструктуры (дорожной, социальной, образовательной). Это способствует приезду выпускников университета.

«Кроме того, в регионе разработаны программы поддержки сельхозпредприятий, в том числе начинающих фермеров. Они доказали свою эффективность и обязательно будут продолжены», — сказал Игорь Васильев.

Хорошей рекламой работы на селе стал проект университета «СтАВка» — «Студенческая АгроВятка». Его поддержали крупных 18 сельскохозяйственных организаций региона, которые нуждаются в молодых специалистах. В течение лета студенты вуза получили трудовую практику, работая на селе и получая хорошую зарплату.

По словам губернатора, лозунг проекта «Труд — крут!» очень точно характеризует суть и пользу работы в сельском хозяйстве.