В Кирове обсудят строительство крематория

В Кирове пройдут публичные слушания по поводу строительства крематория. Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации.

Обсуждение состоится 4 мая в горадминистрации на улице Воровского, 39, в кабинете 134. Начало в 16 часов. Все желающие смогут прийти и высказать свое мнение по поводу нового объекта. Предложения и замечания можно направлять на почту arch@admkirov.ru.

Отметим, что разговоры о появлении крематория в Кирове ведутся уже давно. Предполагается, что он разместится на окраине областного центра – в Луганском проезде, неподалеку от биохимзавода и магазина «Леруа Мерлен».

Фото: крематориироссии.рф