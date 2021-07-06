В Кирове обсуждают новый облик ларьков

Продолжаются публичные слушания, на которых обсуждают реформу НТО (нестационарных торговых объектов).

В Кирове решают судьбу проекта изменений Правил внешнего благоустройства города. Чтобы навести порядок в городе в кировской мэрии создали каталог типовых архитектурных решений НТО. В нем определен внешний вид ларьков и торговых павильонов, а также их цветовая гамма и размеры, вплоть до вывесок. Их оформление будет зависеть и от места расположения: для исторического центра, для парков и скверов и спальных районов.

Однако кировские предприниматели не готовы выполнять требования чиновников. Во-первых, не отошли от проблемного прошлого года, обрушившего экономику. Во-вторых, считают, что их объекты не портят облик города, а выглядят понятными и узнаваемыми у горожан. К тому же многие не хотят за свой счет (а тут речь идет о суммах от 500 тысяч за объект) заниматься переделками по желанию мэрии.

Тем не менее, как отмечают «Бизнес новости», срок исполнения идей городской администрации — до конца следующего года.

Ранее мы сообщали, что в Кирово-Чепецке началась разработка плана развития городской среды.

Фото:bnkirov.ru