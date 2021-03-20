В Кирове объявили городской конкурс по развитию социальных инициатив

На его исполнение выделено почти 1,8 млн рублей.

В областном центре, при помощи кировской мэрии и депутатов Кировской гордумы ежегодно проводится конкурс по развитию социальных инициатив «От идеи к проекту». Его инициировали для улучшения качества городского общественного пространства.

Горожане могут предложить свои проекты благоустройства мест отдыха, двора, детских и спортплощадок, реконструкции и благоустройства памятников истории и культуры, а также обеспечения безопасности во дворах с помощью установки систем видеонаблюдения.

Обязательным условием участия в этом конкурсе является софинансирование участниками своего проекта — не менее 10% от запрашиваемой суммы субсидии. Закончить реализацию необходимо до конца сентября.

Накануне мы писали, что осталось всего пара дней, чтобы стать волонтером по поддержке голосования за благоустройство парков и скверов.

Фото: admkirov.ru