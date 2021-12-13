В Кирове объявлен аукцион на строительство пристроя к школе №58

10 декабря в Кирове стартовали торги на строительство пристроя к школе №58. Документация по аукциону появилась на сайте госзакупок.

По условиям аукциона, подрядчику предстоит построить здание на 372 ученика на улице Милицейской, 67. Заказчиком выступает МКУ «УКС».

Новострой станет вторым корпусом школы №58. Как отмечается в документации, в новом здании должно быть не больше 4 этажей без учета подземного.

Стоимость работ составит 236 миллионов рублей. Аукцион продлится до 20 декабря. Здание должно быть построено до 15 декабря 2023 года.

Ранее мы писали, что в 2022-2024 годах в Кировской области планируется построить 13 школ.