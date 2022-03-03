В Кирове очистили до основания 60 процентов тротуаров

В Кирове продолжается активная работа по очистке тротуаров от снега и льда. От наледи вскрыто порядка 60 процентов пешеходных зон.

Приоритет отдан магистральным улицам. Наледь убирают не только с тротуаров, но и с остановочных площадок.

Днем тротуары чистят до твердого основания, а ночь обрабатывают галитом и пескосоляной смесью. Реагентами посыпают сложные участки: спуски, подъемы, территорию у пешеходных переходов.

Уборкой снега занимаются около 40 машин спецтехники и столько же работников ручного труда. Как отмечают в ГДМС, жалобы жителей на гололед и снег на тротуарах стараются отрабатывать в течение двух часов. Речь идет не только о звонках, но и о сообщениях в соцсетях.

Также в течение суток на полигоны из Кирова вывозят около 11,5 тысячи кубов снежных масс.