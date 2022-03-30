В Кирове одобрили улицу имени Натальи Катаевой

Кировская гордума поддержала присвоение одной из улиц в областном центре имени известной местной общественницы Натальи Катаевой, умершей в прошлом году.

Улица небольшая, проходит в мкр. Прибрежном у строящегося жилкомплекса. Инициатива принадлежала Центру местной активности, он провёл опрос мнений в своей группе во «ВКонтакте». Большинство, около полутора тысяч горожан поддержали идею. Она была вынесена на Совет по топонимии, и вот – на решение гордумы.

Наталья Алексеевна была одной из создательниц ТОСов и центров местной активности, возглавляла фонд «Вятская соборность» и Совет женщин, состояла в правлении реготделения Российского детского фонда и организовывала альтернативную группу по подготовке поправок в Конституцию РФ.