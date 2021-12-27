В Кирове официально открыли каток и новогодний городок на Театральной площади

27 декабря в Кирове открыли каток и новогодний городок на главной площади города. Об этом сообщили в горадминистрации.

Работы по оформлению Театральной площади должны были завершиться до 25 декабря. Однако в выходные сильный ветер едва не повалил новогоднюю елку. Подрядчик укрепил конструкцию, и городок был открыт.

Сегодняшняя проверка показала, что оформление соответствует утвержденной концепции. В настоящее время Театральная площадь готова к встрече Нового года – 2022. Для кировчан установлены 2 горки, фигуры новогодних персонажей – Деда Мороза и Снегурочки и световые композиции.

Также с 27 декабря на площади открыт каток. Напомним, что несколько дней назад в Кирове открыли каток в Кочуровском парке.