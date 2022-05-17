В Кирове ограничили движение транспорта на шести участках

Администрация г.Кирова издала постановление о введении временного ограничения движения транспорта на шести участках.
Здесь будет проводиться ремонт улично-дорожной сети.
- С 16 мая по 10 октября ограничено движение по ул.Карла Маркса (участок от ул.Комсомольской до ул.Герцена);
- С 16 мая по 30 июля — по Троллейбусному переулку;
- С 16 мая по 30 июля — по Сельскохозяйственному проезду;
- С 16 мая по 30 июля — по Транспортному проезду;
- С 16 мая по 30 июля — по ул.Поселковой в с.Бахта;
- С 16 мая по 30 июля — по ул.Советской до ул.Нахимова (Нововятский район).
Работы будет проводить АО «Гордормостстрой», заказчик — МКУ «Управление дорожной и парковой инфраструктуры».