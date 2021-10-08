В Кирове ограничат движение транспорта на улице Преображенской

В Кирове временно ограничат движение автотранспорта на улице Преображенской. Проезд будет затруднен у дома №95 с 11 по 20 октября.

Причина ограничения – работы по монтажу наружного водопровода к строящемуся дому. В районе проведения работ будет установлено временное ограждение. В темное время суток место раскопок будет подсвечено.

Автомобилистов просят заранее планировать пути объезда, чтобы не стоять в пробках.

Ранее мы писали, что в Кирове на неделю ограничат проезд по Орловской. Но есть и приятные новости – к 15 октября обещают открыть проезд по улице Казанской.