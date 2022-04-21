Главная > Лучшее > В Кирове ограничат проезд на 14 улицах из-за дорожного ремонта

В Кирове ограничат проезд на 14 улицах из-за дорожного ремонта

Юлия Зорина Лучшее, Авто, Новости

В Кирове стартовал сезон дорожных работ. Работы будет проводить АО «Гордормостстрой» на нескольких участках улиц одновременно. В связи с этим проезд на ряде дорог будет ограничен.

На каких улицах Кирова будет ограничен проезд из-за ремонта дорог:

С 25 апреля до 30 апреля

  • улица Производственная (Радужный) от дома №13г до подъезда к транспортной развязке города Кирова
  • улица Коммунистическая от Советской до Нахимова в Нововятском районе
  • улица Кленовая от переулка Паркового до дома №21 по улице Кленовой в Нововятском районе

С 25 апреля до 30 мая

  • улица Рябиновая в Нововятском районе

С 25 апреля по 30 июня

  • проезд Шаляпина
  • улица Центральная (деревня Ломовская)
  • улица Некрасова от Октябрьского проспекта до Горького и от Грибоедова до дома №90а
  • улица Дерендяева от Пролетарской до Красноармейской и от Комсомольской до дома №22г по Комсомольской
  • улица Спасская от Казанской до Пристанской
  • улица Комсомольская в Лянгасово до деревни Боровики
  • улица Комсомольская от Горького до Гражданской в микрорайоне Лянгасово

С 25 апреля по 30 июля

  • улица Володарского от Преображенской до Спасской
  • улица Правды от Ленинградской до Правды
  • проезд от улицы Щорса до дома №70 по улице Щорса

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Юлия Зорина