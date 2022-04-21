В Кирове ограничат проезд на 14 улицах из-за дорожного ремонта

В Кирове стартовал сезон дорожных работ. Работы будет проводить АО «Гордормостстрой» на нескольких участках улиц одновременно. В связи с этим проезд на ряде дорог будет ограничен.
На каких улицах Кирова будет ограничен проезд из-за ремонта дорог:
С 25 апреля до 30 апреля
- улица Производственная (Радужный) от дома №13г до подъезда к транспортной развязке города Кирова
- улица Коммунистическая от Советской до Нахимова в Нововятском районе
- улица Кленовая от переулка Паркового до дома №21 по улице Кленовой в Нововятском районе
С 25 апреля до 30 мая
- улица Рябиновая в Нововятском районе
С 25 апреля по 30 июня
- проезд Шаляпина
- улица Центральная (деревня Ломовская)
- улица Некрасова от Октябрьского проспекта до Горького и от Грибоедова до дома №90а
- улица Дерендяева от Пролетарской до Красноармейской и от Комсомольской до дома №22г по Комсомольской
- улица Спасская от Казанской до Пристанской
- улица Комсомольская в Лянгасово до деревни Боровики
- улица Комсомольская от Горького до Гражданской в микрорайоне Лянгасово
С 25 апреля по 30 июля
- улица Володарского от Преображенской до Спасской
- улица Правды от Ленинградской до Правды
- проезд от улицы Щорса до дома №70 по улице Щорса