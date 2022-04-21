В Кирове ограничат проезд на 14 улицах из-за дорожного ремонта

В Кирове стартовал сезон дорожных работ. Работы будет проводить АО «Гордормостстрой» на нескольких участках улиц одновременно. В связи с этим проезд на ряде дорог будет ограничен.

На каких улицах Кирова будет ограничен проезд из-за ремонта дорог:

С 25 апреля до 30 апреля

улица Производственная (Радужный) от дома №13г до подъезда к транспортной развязке города Кирова

улица Коммунистическая от Советской до Нахимова в Нововятском районе

улица Кленовая от переулка Паркового до дома №21 по улице Кленовой в Нововятском районе

С 25 апреля до 30 мая

улица Рябиновая в Нововятском районе

С 25 апреля по 30 июня

проезд Шаляпина

улица Центральная (деревня Ломовская)

улица Некрасова от Октябрьского проспекта до Горького и от Грибоедова до дома №90а

улица Дерендяева от Пролетарской до Красноармейской и от Комсомольской до дома №22г по Комсомольской

улица Спасская от Казанской до Пристанской

улица Комсомольская в Лянгасово до деревни Боровики

улица Комсомольская от Горького до Гражданской в микрорайоне Лянгасово

С 25 апреля по 30 июля