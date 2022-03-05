В Кирове ограничили продажу «долгоиграющих» продуктов

Торговые сети Кирова ограничили продажу продуктов первой необходимости с длительным сроком хранения.

В магазинах появились объявления, сообщающие о том, что в одни руки может быть продано не более 2-6 пачек продуктов одного вида.

Объявления были замечены в «Глобусе», «Метро» и других магазинах. В числе продуктов, попавших под ограничения, — сахар, соль, мароны, крупы, масло, мука и консервы.

Таким образом ритейлеры пытаются ограничить неоправданный ажиотаж вокруг продуктов. Кировчан просят не паниковать: повышенный спрос может вызвать рост цен. В торговых сетях сообщают, что запасы продуктов есть. Ранее это подтвердили в областном минпромторге. Созданы в регионе и запасы лекарств.

Фото: www.newsler.ru, t.me/inmediarad