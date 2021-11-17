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В Кирове ограничили проезд по улице Рудницкого

Юлия Зорина Новости, Авто

В Кирове временно ограничили движение транспорта по улице Рудницкого. Об этом сообщили в горадминистрации.

Проезд будет затруднен в районе дома №32 до 17 часов 30 декабря. В течение полутора месяцев здесь будут проводиться работы по подключению многоквартирного дома к инженерным сетям.

На период проведения работ подрядчик установит ограждение и освещение места раскопок в ночное время суток. Автомобилистов просят выбирать пути объезда заранее, чтобы не стоять в пробках.

Ранее в Кирове перекрывали переулок Деповской из-за работ по врезке газопровода.

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Юлия Зорина