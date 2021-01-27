В Кирове оплату проезда могут поднять в марте

Сейчас решается вопрос по срокам изменения стоимости билетов в общественном транспорте.

Накануне состоялось заседание Общественной палаты. Главным вопросом на нём было обсуждение работы группы общественного контроля за тарифами.

На собрании выступили представители Региональной службы по тарифам. Они внесли ясность. Ожидалось, что цены на билеты в автобусах и троллейбусах поднимут уже с начала февраля. Однако этого не случится.

Перевозчики готовят заявки на повышение стоимости. Далее специалисты региональной службы будут работать с этими документами. Ориентировочно, повышения стоит ждать в первом месяце весны. Но это предварительная информация.

Фото: kirovpravda.ru