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В Кирове опрессовали все теплосети

Юлия Зорина Новости, Общество

К 25 августа в Кирове была поведена опрессовка всех 388 участков теплосетей. Об этом сообщили в Кировском филиале «Т Плюс».

Успешно прошли испытания 332 участка. Они готовы к зимней нагрузке. За последние сутки бригады устранили 21 дефект, и горячая вода вернулась в 110 жилых домов. Это:

  • Центральная, 3, 4, 6, 8
  • Октябрьский проезд, 18
  • Красина, 7, 10/1
  • Челюскинцев, 5
  • Герцена, 44а, 42б, 40, 42а, 42, 25, 25а, 29, 29а, 35а, 23а, 26, 22, 28, 22/1, 21, 17, 20
  • Карла Маркса, 34, 38, 30, 30а, 47, 86, 86а
  • Молодой Гвардии, 43в, 41, 42а
  • переулок Копанский, 7а, 6/1, 7, 5
  • Володарского, 43, 45, 127, 127а, 133, 119, 117а, 108, 110, 112, 114, 114а
  • Спасская, 26б
  • Свободы, 85, 83, 25, 23, 36
  • Горького, 2, 4
  • Северная Набережная, 11, 13
  • Шаляпина, 1, 3
  • Сурикова, 19, 40, 42, 42/1, 44
  • Некрасова, 32-а, 84, 86, 88
  • Циолковского, 5, 7, 5/1, 9, 11
  • Менделеева, 12, 14
  • Маклина, 52, 54, 56, 58а,
  • Воровского, 99а
  • Грибоедова, 24, 20, 17
  • Короленко, 25, 21
  • Левитана, 13, 11, 15
  • Зеленая, 26
  • Мопра, 61, 65, 69, 80, 67
  • Московская, 101, 103
  • Ердякова, 4, 6, 18, 20, 22, 14, 16
  • Преображенская, 53
  • Северное Кольцо, 16а

На оставшихся участках будут переложены дефектные трубы и проведены повторные испытания.

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Юлия Зорина