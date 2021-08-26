В Кирове опрессовали все теплосети

К 25 августа в Кирове была поведена опрессовка всех 388 участков теплосетей. Об этом сообщили в Кировском филиале «Т Плюс».

Успешно прошли испытания 332 участка. Они готовы к зимней нагрузке. За последние сутки бригады устранили 21 дефект, и горячая вода вернулась в 110 жилых домов. Это:

Центральная, 3, 4, 6, 8

Октябрьский проезд, 18

Красина, 7, 10/1

Челюскинцев, 5

Герцена, 44а, 42б, 40, 42а, 42, 25, 25а, 29, 29а, 35а, 23а, 26, 22, 28, 22/1, 21, 17, 20

Карла Маркса, 34, 38, 30, 30а, 47, 86, 86а

Молодой Гвардии, 43в, 41, 42а

переулок Копанский, 7а, 6/1, 7, 5

Володарского, 43, 45, 127, 127а, 133, 119, 117а, 108, 110, 112, 114, 114а

Спасская, 26б

Свободы, 85, 83, 25, 23, 36

Горького, 2, 4

Северная Набережная, 11, 13

Шаляпина, 1, 3

Сурикова, 19, 40, 42, 42/1, 44

Некрасова, 32-а, 84, 86, 88

Циолковского, 5, 7, 5/1, 9, 11

Менделеева, 12, 14

Маклина, 52, 54, 56, 58а,

Воровского, 99а

Грибоедова, 24, 20, 17

Короленко, 25, 21

Левитана, 13, 11, 15

Зеленая, 26

Мопра, 61, 65, 69, 80, 67

Московская, 101, 103

Ердякова, 4, 6, 18, 20, 22, 14, 16

Преображенская, 53

Северное Кольцо, 16а

На оставшихся участках будут переложены дефектные трубы и проведены повторные испытания.