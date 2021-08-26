В Кирове опрессовали все теплосети

К 25 августа в Кирове была поведена опрессовка всех 388 участков теплосетей. Об этом сообщили в Кировском филиале «Т Плюс».
Успешно прошли испытания 332 участка. Они готовы к зимней нагрузке. За последние сутки бригады устранили 21 дефект, и горячая вода вернулась в 110 жилых домов. Это:
- Центральная, 3, 4, 6, 8
- Октябрьский проезд, 18
- Красина, 7, 10/1
- Челюскинцев, 5
- Герцена, 44а, 42б, 40, 42а, 42, 25, 25а, 29, 29а, 35а, 23а, 26, 22, 28, 22/1, 21, 17, 20
- Карла Маркса, 34, 38, 30, 30а, 47, 86, 86а
- Молодой Гвардии, 43в, 41, 42а
- переулок Копанский, 7а, 6/1, 7, 5
- Володарского, 43, 45, 127, 127а, 133, 119, 117а, 108, 110, 112, 114, 114а
- Спасская, 26б
- Свободы, 85, 83, 25, 23, 36
- Горького, 2, 4
- Северная Набережная, 11, 13
- Шаляпина, 1, 3
- Сурикова, 19, 40, 42, 42/1, 44
- Некрасова, 32-а, 84, 86, 88
- Циолковского, 5, 7, 5/1, 9, 11
- Менделеева, 12, 14
- Маклина, 52, 54, 56, 58а,
- Воровского, 99а
- Грибоедова, 24, 20, 17
- Короленко, 25, 21
- Левитана, 13, 11, 15
- Зеленая, 26
- Мопра, 61, 65, 69, 80, 67
- Московская, 101, 103
- Ердякова, 4, 6, 18, 20, 22, 14, 16
- Преображенская, 53
- Северное Кольцо, 16а
На оставшихся участках будут переложены дефектные трубы и проведены повторные испытания.