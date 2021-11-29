В Кирове опубликовали актуальный график работы пунктов вакцинации

В Кирове опубликован актуальный график работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса и гриппа.
- Кировский областной драматический театр (ул.Московская, 37): понедельник — пятница с 9 до 17, суббота, воскресенье с 9 до 15 часов;
- ТЦ «Jam Молл» (ул.Горького, 5а): понедельник — пятница с 15 до 18 часов;
- ЦУМ (ул.Воровского, 77, 4 этаж): понедельник — пятница с 10 до 18 часов;
- Оздоровительный комплекс «Море Парк» (ул.Некрасова, 49): понедельник — пятница с 11 до 18 часов;
- Сбербанк (ул.Дерендяева, 25, 1 этаж): понедельник — пятница с 10 до 16 часов;
- Главпочтамт (ул.Спасская, 43): понедельник — пятница с 10 до 18 часов;
Дополнительный пункт при поликлинике №7 (ул.Карла Маркса, 47, вход с торца здания, со стороны магазина «Пятёрочка»): понедельник — пятница с 8 до 20 часов.
Круглосуточные пункты вакцинации:
- плановый приёмный покой Кировской городской больницы №5 (ул.Семашко, 1);
- приёмный покой Регионального эндокринологического центра (ул.Свободы, 59);
- приёмный покой стационара Кировской городской больницы №9 (ул.Дерендяева, 97).