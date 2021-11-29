В Кирове опубликовали актуальный график работы пунктов вакцинации

В Кирове опубликован актуальный график работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса и гриппа.

Кировский областной драматический театр (ул.Московская, 37): понедельник — пятница с 9 до 17, суббота, воскресенье с 9 до 15 часов;

ТЦ «Jam Молл» (ул.Горького, 5а): понедельник — пятница с 15 до 18 часов;

ЦУМ (ул.Воровского, 77, 4 этаж): понедельник — пятница с 10 до 18 часов;

Оздоровительный комплекс «Море Парк» (ул.Некрасова, 49): понедельник — пятница с 11 до 18 часов;

Сбербанк (ул.Дерендяева, 25, 1 этаж): понедельник — пятница с 10 до 16 часов;

Главпочтамт (ул.Спасская, 43): понедельник — пятница с 10 до 18 часов;

Дополнительный пункт при поликлинике №7 (ул.Карла Маркса, 47, вход с торца здания, со стороны магазина «Пятёрочка»): понедельник — пятница с 8 до 20 часов.

Круглосуточные пункты вакцинации: