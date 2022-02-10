В Кирове опубликовали фото смерча на Вятке с тремя воронками

В Кирове обнародовали фото смерча, который прошел по берегу реки Вятки летом 2017 года. Уникальным снимком поделилось сообщество «Любительская метеорология в Кирове».

Все произошло 18 июля. Многовихревой смерч опустился на берегу Вятки в 50 метрах от рыбаков и направился в сторону поселка Княжий Луг. Там вихрь причинил серьезные разрушения: сорвал крыши с коттеджей, повалил вековые сосны и бетонные столбы и даже разломал бревенчатый дом.

По словам автора снимка, смерч состоял из 3 воронок и сопровождался ливнем, градом и сильным ветром. Разрушительной силой вихря одну из рыбацких палаток унесло за сотню метров от места расположения. Также смерч «потянул» за собой лодки по руслу реки.

— Качество фото плохое из-за стрессовой ситуации, — сообщается в группе.

Ранее мы писали, что прошлым летом кировчане заметили ложный смерч.

Фото: vk.com/meteokirov, Алексей Беляев