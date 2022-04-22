В Кирове опубликовали программу мероприятий на День Победы – 2022

В Кирове опубликована программа мероприятий на День Победы. В этом году к празднику запланировано более 80 событий в разных районах города.
Самые главные торжества пройдут в центре Кирова на Театральной площади. Это Парад Победы, шествие «Бессмертного полка», праздничный концерт, общероссийская минута молчания и фейерверк.
Программа мероприятия на День Победы – 2022 в Кирове
- С 10 до 11 часов – Парад Победы. Торжественное прохождение войск Кировского гарнизона по Театральной площади
- 11 часов – праздничный концерт «Многонациональная Победа», Октябрьский пр-т, 31
- С 11 до 19 часов – показ лучших советских художественных фильмов о Великой Отечественной войне
- 12 часов – акция «Бессмертный полк»
- 14 часов – парад автомобилей военного и послевоенного времени. Участники соберутся на площадке у памятника Маршалу Коневу и проедут по улицам города
- С 16 до 22 часов – концертная программа творческих коллективов города, Театральная площадь
- 19 часов – общероссийская минута молчания, Театральная площадь
- 22 часа – фейерверк, Театральная площадь
- С 13 до 16 часов – праздничный концерт «Дети земли», Александровский сад
- С 16 часов – военный концерт «Жди меня», Александровский сад
- С 16 часов – выставка фотографий «Последние свидетели войны», Александровский сад, центральная аллея
- С 18 часов – военный бал, Александровский сад, центральная ротонда
- С 9 до 22 часов – фестиваль ведущих ресторанов и кафе города Кирова «Солдатская каша», сквер «Борцам революции» на углу улицы Московской и Динамовского проезда
- С 11 до 15 часов – интерактивная площадка «Поклонимся великим тем годам!», сквер «Борцам революции» на углу улицы Московской и Динамовского проезда
- С 13 до 16 часов – концертная программа, парк Победы
- С 18 до 22 часов – концерт авторской песни «Споемте, друзья!», площадка у мемориала «Вечный огонь» на набережной Грина
- С 10 часов – театрализованный митинг «Во имя мира на земле!» с торжественным прохождением колонн. Акция «Бессмертный полк». Площадь Победы, Нововятский район, улица Ленина, от площади Победы в парк ЛПК
- С 11 часов – концертная программа «Нельзя забыть весенний этот день», парк ЛПК, ул. Парковая, 1 (Нововятск)
- С 12 часов – акция «Георгиевская ленточка», микрорайон КМДК, ул. Лесозаводская, 10
- С 19 до 22 часов – концертная программа «Победе наши песни и сердца». Праздничный фейерверк, парк ЛПК, ул. Парковая, 1 (Нововятск)
- С 8 часов – торжественный митинг и возложение цветов, парк Победы, площадка перед стелой
- С 8 часов – торжественное мероприятие «Время и память», посвященное 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, площадь Маршала Конева
- С 9 часов – торжественное мероприятие, посвященное 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и возложение цветов, мемориал Лобановского кладбища
- С 9 часов – торжественное мероприятие, посвященное 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и возложение цветов, мемориал Мезринского кладбища
- С 9 часов – торжественный митинг и возложение цветов, обелиск погибшим односельчанам, с. Порошино
- С 9 часов – шествие, торжественное мероприятие, посвященное 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и возложение цветов, памятник погибшим воинам-лянгасовцам, мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская
- С 9 часов – торжественное мероприятие «Время и память», посвященное 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, памятник погибшим воинам-односельчанам, п. Дороничи, ул. Павла Садакова, 21
- С 9 часов – возложение цветов, памятник погибшим воинам-кировчанам, п. Сосновый
- С 9.30 – митинг и возложение цветов, памятник погибшим воинам-кировчанам, с. Бахта
- С 10 часов – торжественный митинг и возложение цветов, обелиск советским солдатам, д. Малая Субботиха
- С 10 часов – возложение цветов, памятник погибшим воинам-кировчанам, пос. Балезинщина
- С 10.30 – митинг и возложение цветов, памятник погибшим воинам-кировчанам, с. Русское
- С 11 часов – торжественный митинг и возложение цветов, скульптура воина-защитника, п. Сидоровка
- С 11.30 – кинопоказ военных фильмов «Большое кино о великой войне», дом культуры «Маяк» – филиал МБУ «Дом культуры «Россия», Нововятский район, ул. Октябрьская, 19
- С 11 часов – концерт «Солдатская чайная», Дворец культуры поселка Дороничи, ул. Центральная, 2а
- С 11 часов – праздничный концерт «Сквозь года звенит Победа», Дом культуры «Лянгасово», ул. Комсомольская, 10
- С 11 часов – праздничный концерт «Помнит сердце, не забудет никогда», площадка у Дома культуры с. Порошино, ул. Боровицкая, 22
- С 11.30 – концерт «Победный май», Дом культуры с. Бахта, ул. Юбилейная, 4
- С 12 часов – концерт «Победа Родины моей!» Центр культуры и досуга с. Русское, ул.Коммуны,60
- С 12 часов – «Солдатская каша», праздничное мероприятие, ул. Лесозаводская, 17
- С 14 часов – праздничный концерт, МКУ «Специализированные дома ветеранов», ул. Свободы, 142 / ул. Азина, 10
- С 14 часов – концерт «Мы помним! Мы гордимся!», площадка у Дома культуры п. Сидоровка, ул. Космонавтов, 18а
- С 16 часов – праздничный концерт «Весна на клавишах Победы», площадка у МБУ «Дом культуры «Заречный», ул. Клубная, 9
- С 17 часов – праздничный концерт, сквер в микрорайоне Озерки, напротив дома 11/2 по ул. Торфяной