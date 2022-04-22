Главная > Лучшее > В Кирове опубликовали программу мероприятий на День Победы – 2022

В Кирове опубликовали программу мероприятий на День Победы – 2022

Юлия Зорина Лучшее, Новости, Общество

В Кирове опубликована программа мероприятий на День Победы. В этом году к празднику запланировано более 80 событий в разных районах города.

Самые главные торжества пройдут в центре Кирова на Театральной площади. Это Парад Победы, шествие «Бессмертного полка», праздничный концерт, общероссийская минута молчания и фейерверк. 

Программа мероприятия на День Победы – 2022 в Кирове
  • С 10 до 11 часов – Парад Победы. Торжественное прохождение войск Кировского гарнизона по Театральной площади
  • 11 часов – праздничный концерт «Многонациональная Победа», Октябрьский пр-т, 31
  • С 11 до 19 часов – показ лучших советских художественных фильмов о Великой Отечественной войне
  • 12 часов – акция «Бессмертный полк»
  • 14 часов – парад автомобилей военного и послевоенного времени. Участники соберутся на площадке у памятника Маршалу Коневу и проедут по улицам города
  • С 16 до 22 часов – концертная программа творческих коллективов города, Театральная площадь
  • 19 часов – общероссийская минута молчания, Театральная площадь
  • 22 часа – фейерверк, Театральная площадь
  • С 13 до 16 часов – праздничный концерт «Дети земли», Александровский сад
  • С 16 часов – военный концерт «Жди меня», Александровский сад
  • С 16 часов – выставка фотографий «Последние свидетели войны», Александровский сад, центральная аллея
  • С 18 часов – военный бал, Александровский сад, центральная ротонда
  • С 9 до 22 часов – фестиваль ведущих ресторанов и кафе города Кирова «Солдатская каша», сквер «Борцам революции» на углу улицы Московской и Динамовского проезда
  • С 11 до 15 часов – интерактивная площадка «Поклонимся великим тем годам!», сквер «Борцам революции» на углу улицы Московской и Динамовского проезда
  • С 13 до 16 часов – концертная программа, парк Победы
  • С 18 до 22 часов – концерт авторской песни «Споемте, друзья!», площадка у мемориала «Вечный огонь» на набережной Грина
  • С 10 часов – театрализованный митинг «Во имя мира на земле!» с торжественным прохождением колонн. Акция «Бессмертный полк». Площадь Победы, Нововятский район, улица Ленина, от площади Победы в парк ЛПК
  • С 11 часов – концертная программа «Нельзя забыть весенний этот день», парк ЛПК, ул. Парковая, 1 (Нововятск)
  • С 12 часов – акция «Георгиевская ленточка», микрорайон КМДК, ул. Лесозаводская, 10
  • С 19 до 22 часов – концертная программа «Победе наши песни и сердца». Праздничный фейерверк, парк ЛПК, ул. Парковая, 1 (Нововятск)
  • С 8 часов – торжественный митинг и возложение цветов, парк Победы, площадка перед стелой
  • С 8 часов – торжественное мероприятие «Время и память», посвященное 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, площадь Маршала Конева
  • С 9 часов – торжественное мероприятие, посвященное 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и возложение цветов, мемориал Лобановского кладбища
  • С 9 часов – торжественное мероприятие, посвященное 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и возложение цветов, мемориал Мезринского кладбища
  • С 9 часов – торжественный митинг и возложение цветов, обелиск погибшим односельчанам, с. Порошино
  • С 9 часов – шествие, торжественное мероприятие, посвященное 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и возложение цветов, памятник погибшим воинам-лянгасовцам, мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская
  • С 9 часов – торжественное мероприятие «Время и память», посвященное 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, памятник погибшим воинам-односельчанам, п. Дороничи, ул. Павла Садакова, 21
  • С 9 часов – возложение цветов, памятник погибшим воинам-кировчанам, п. Сосновый
  • С 9.30 – митинг и возложение цветов, памятник погибшим воинам-кировчанам, с. Бахта
  • С 10 часов – торжественный митинг и возложение цветов, обелиск советским солдатам, д. Малая Субботиха
  • С 10 часов – возложение цветов, памятник погибшим воинам-кировчанам, пос. Балезинщина
  • С 10.30 – митинг и возложение цветов, памятник погибшим воинам-кировчанам, с. Русское
  • С 11 часов – торжественный митинг и возложение цветов, скульптура воина-защитника, п. Сидоровка
  • С 11.30 – кинопоказ военных фильмов «Большое кино о великой войне», дом культуры «Маяк» – филиал МБУ «Дом культуры «Россия», Нововятский район, ул. Октябрьская, 19
  • С 11 часов – концерт «Солдатская чайная», Дворец культуры поселка Дороничи, ул. Центральная, 2а
  • С 11 часов – праздничный концерт «Сквозь года звенит Победа», Дом культуры «Лянгасово», ул. Комсомольская, 10
  • С 11 часов – праздничный концерт «Помнит сердце, не забудет никогда», площадка у Дома культуры с. Порошино, ул. Боровицкая, 22
  • С 11.30 – концерт «Победный май», Дом культуры с. Бахта, ул. Юбилейная, 4
  • С 12 часов – концерт «Победа Родины моей!» Центр культуры и досуга с. Русское, ул.Коммуны,60
  • С 12 часов – «Солдатская каша», праздничное мероприятие, ул. Лесозаводская, 17
  • С 14 часов – праздничный концерт, МКУ «Специализированные дома ветеранов», ул. Свободы, 142 / ул. Азина, 10
  • С 14 часов – концерт «Мы помним! Мы гордимся!», площадка у Дома культуры п. Сидоровка, ул. Космонавтов, 18а
  • С 16 часов – праздничный концерт «Весна на клавишах Победы», площадка у МБУ «Дом культуры «Заречный», ул. Клубная, 9
  • С 17 часов – праздничный концерт, сквер в микрорайоне Озерки, напротив дома 11/2 по ул. Торфяной

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Юлия Зорина