В Кирове опубликовали программу мероприятий на День Победы – 2022

В Кирове опубликована программа мероприятий на День Победы. В этом году к празднику запланировано более 80 событий в разных районах города.

Самые главные торжества пройдут в центре Кирова на Театральной площади. Это Парад Победы, шествие «Бессмертного полка», праздничный концерт, общероссийская минута молчания и фейерверк.

Программа мероприятия на День Победы – 2022 в Кирове