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В Кирове опубликован актуальный график мобильных пунктов вакцинации в феврале

Юлия Зорина Новости, Лучшее, Общество

Областной минздрав опубликовал актуальный график работы мобильных пунктов вакцинации COVID-19 в Кирове.

Сделать прививку от коронавируса в рабочее время в Кирове можно в двух пунктах:
  • в торговом центре «ЦУМ» на 4-м этаже. Время работы – с понедельника по пятницу с 11 до 18 часов,
  • в поликлинике №7 ККДЦ на улице Карла Маркса, 47. Время работы – с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов.
Продолжают работу круглосуточные пункты вакцинации:
  • плановый приемный покой горбольницы №5 (улица Семашко, 1),
  • приемный покой Регионального эндокринологического центра (улица Свободы, 59),
  • приемный покой стационара горбольницы №9 (улица Дерендяева, 97).

Также сделать прививку можно в любой «чистой» поликлинике.

Напомним, что с 21 февраля в Кировской области отменяются QR-коды.

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Юлия Зорина