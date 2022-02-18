В Кирове опубликован актуальный график мобильных пунктов вакцинации в феврале

Областной минздрав опубликовал актуальный график работы мобильных пунктов вакцинации COVID-19 в Кирове.

Сделать прививку от коронавируса в рабочее время в Кирове можно в двух пунктах:

в торговом центре «ЦУМ» на 4-м этаже. Время работы – с понедельника по пятницу с 11 до 18 часов,

в поликлинике №7 ККДЦ на улице Карла Маркса, 47. Время работы – с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов.

Продолжают работу круглосуточные пункты вакцинации:

плановый приемный покой горбольницы №5 (улица Семашко, 1),

приемный покой Регионального эндокринологического центра (улица Свободы, 59),

приемный покой стационара горбольницы №9 (улица Дерендяева, 97).

Также сделать прививку можно в любой «чистой» поликлинике.

Напомним, что с 21 февраля в Кировской области отменяются QR-коды.