В Кирове опубликован график выдачи путевок в детские сады в 2021 году

График появился на образовательном портале города. Выдача путевок в детские сады начнется с 12 апреля и продлится до 21 июля.

Выдача первого блока направлений будет осуществляться руководителями детских садов города Кирова в соответствии с режимом работы учреждений. Информировать родителей о результатах предварительного комплектования детей родителей будут по телефону.

Путевки будут распределяться следующим образом:

12-15 апреля – родителям (законным представителям) детей, родившихся с 01 сентября 2016 по 31 августа 2017, зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания в Кирове.

19-20 апреля – родителям детей, родившихся с 01 сентября 2016 по 31 августа 2017, не зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания в городе Кирове.

21-22 апреля – родителям детей, родившихся с 01 сентября 2017 по 31 августа 2018, имеющих право на внеочередное предоставление места.

26-28 апреля – родители детей, родившихся с 01 сентября 2017 по 31 декабря 2017, имеющих право на первоочередное предоставление места, зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания в Кирове.

29-30 апреля – родителям детей, родившихся с 01 сентября 2017 по 31 декабря 2017, имеющих право преимущественного приема в детский сад, который посещают их братья и (или) сестры, зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания в Кирове.

5-13 мая – родителям детей, родившихся с 01 сентября 2017 по 31 декабря 2017, не имеющих внеочередного, первоочередного права на предоставление места, права преимущественного приема, зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания в Кирове.

17-20 мая – родителям детей, родившихся с 01 января 2018 по 31 августа 2018, имеющих право на первоочередное предоставление места, зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания в Кирове.

24-25 мая – родителям детей, родившихся с 01 января 2018 по 31 августа 2018, имеющих право преимущественного приема и зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания в Кирове.

Выдача второго блока направлений будет осуществляться представителями комиссии по комплектованию в пунктах выдачи по предварительному телефонному оповещению (один раз) и смс-информированию (один раз) в соответствии с датой рождения ребенка.

26 мая – 3 июня – родителям детей, родившихся с 01 января 2018 по 31 августа 2018, не имеющих внеочередного, первоочередного права на предоставление места или права преимущественного приема, зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания в Кирове при наличии свободных мест.

7-10 июня – родителям детей, родившихся с 01 сентября 2017 по 31 января 2017; с 01 января 2018 по 31 августа 2018, имеющих право на первоочередное предоставление места или право преимущественного приема; родившихся с 01 января 2018 по 31 августа 2018, не имеющих внеочередного, первоочередного права на предоставление места или права преимущественного приема, не зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания в Кирове при наличии свободных мест.

11-14 июня – родителям детей, родившихся с 01 сентября 2018 по 31 августа 2019, имеющих право на внеочередное предоставление места.

15-18 июня – родителям детей, родившихся с 01 сентября 2018 по 31 декабря 2018, имеющих право на первоочередное предоставление места и зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания в Кирове, при наличии свободных мест.

22-24 июня – родителям детей, родившихся с 01 сентября 2018 по 31 декабря 2018, имеющих право преимущественного приема и зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания в Кирове, при наличии свободных мест.

28 июня – 2 июля – родителям детей, родившихся с 01 сентября 2018 по 31 декабря 2018, не имеющих внеочередного, первоочередного права на предоставление места или права преимущественного приема, зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания в Кирове, при наличии свободных мест.

5-8 июля – родителям детей, родившихся с 01 января 2019 по 31 августа 2019, имеющих право на первоочередное предоставление места и зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания в городе Кирове, при наличии свободных мест.

12-14 июля – родителям детей, родившихся с 01 января 2019 по 31 августа 2019, имеющих право преимущественного приема и зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания в Кирове, при наличии свободных мест

15-21 июля – родителям детей, родившихся с 01 сентября 2018 по 31 декабря 2018, имеющих первоочередное право на предоставление места или право преимущественного приема; родившихся с 01 сентября 2018 по 31 декабря 2018, не имеющих внеочередного, первоочередного права на предоставление места, права преимущественного приема; родившихся с 01 января 2019 по 31 августа 2019, имеющих первоочередное право на предоставление места или право преимущественного приема, не зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания в Кирове, при наличии свободных мест.

Выдача путевок для отдельных категорий граждан (будет осуществляться путем предварительного телефонного оповещения о получении направления руководителями детских садов, в которые распределены дети):

17 мая – 4 июня – родителям детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в группы компенсирующей, комбинированной, оздоровительной направленности, в том числе для детей с туберкулезной интоксикацией муниципальных образовательных организаций: зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания в Кирове.

7-9 июня – родителям детей вышеуказанных категорий, не зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания в городе Кирове.

Направления родителям следующих категорий детей будут выдавать представители комиссии по комплектованию по предварительному телефонному оповещению (один раз) и смс-информированию (один раз) в соответствии с датой рождения ребенка. Адрес комиссии: ул. Молодой Гвардии, 74. Время выдачи направлений: с 8:00 до 18:00, каб.30 (актовый зал).

21-24 июня – родителям детей, рожденных в 2014-2016 годах и зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания в Кирове.

28-30 июня – родителям детей, рожденных в 2014-2016 годах и не зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания в Кирове.

Какие документы нужно иметь для получения путевки в садик

паспорт

А также при необходимости:

документ, подтверждающий установление опеки

документ психолого-медико-педагогической комиссии

документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности

документы, подтверждающие наличие права на внеочередное или первоочередное предоставление места ребенку в муниципальной дошкольной образовательной организации

Посещать детские сады по вновь выданным путевкам дети смогут с 1 августа.

А также…

Как сообщил руководитель департамента образования Александр Петрицкий, на сегодняшний день в Кирове работает 146 муниципальных детсадов, которые посещают почти 32 тысячи детей. В этом году из детских садов выпустится 7 131 ребенок (без учета групп компенсирующей направленности).

Ранее мы писали, что всех юных кировчан старше 3 лет пообещали обеспечить местами в детских садах.