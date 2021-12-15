Главная > Лучшее > В Кирове опубликован план мероприятий к Новому году – 2022

В Кирове опубликован план мероприятий к Новому году – 2022

Юлия Зорина Лучшее, Выбор редакции, Новости, Общество

Администрация Кирова опубликовала план новогодних мероприятий, которые пройдут в областном центре в декабре-январе.

К Новому году – 2022 в Кирове пройдет более 200 концертов, квестов, мастер-классов и других праздничных событий. Из-за коронавируса часть из них состоится в онлайн-формате, а проведение оставшихся будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

По этой же причине из программы пока исключены такие массовые мероприятия, как открытие главных новогодних елок в районах Кирова.

План новогодних мероприятий в Кирове 2021-2022

Фото: fotostrana.ru

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Юлия Зорина