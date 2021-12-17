В Кирове опубликован список мест, где можно покататься на коньках и на лыжах

В управлении по делам молодежи, физической культуре и спорту опубликовали список катков и мест для катания на лыжах в Кирове.

Как отметили в ведомстве, в заливке льда помогают управляющие компании и спортшколы. Лыжню же в большинстве парков любители активного отдыха прокладывают сами. Официальные лыжные трассы находятся на улице Подгорной, 15 (у СК «Трамплин») и на улице Новой в микрорайоне Радужный. За их содержание отвечают спортшколы №3 и №8.

Где покататься на коньках в Кирове

МАУ СШ «Союз», ул. Карла Маркса, 11 (крытый каток)

декабрь – массовые катания в субботу-воскресенье в 17.30 и 19.00.

3-9 января – массовые катания с понедельника по четверг в 19.15, в пятницу в 18.00, в субботу-воскресенье в 17.30 и 19.00.

Воровского, 153

Пн, Ср, Пт — 08.00-09.00

Вт, Чт, Сб, Вс — 08.00-20.00

Ул. 60 лет Комсомола, 17

Пн, Ср, Пт — 08.00-14.30, 16.30-20.00

Вт, Чт — 08.00-14.30, 18.45-20.00

Сб — 08.00-11.00, 15.15-20.00

Вс — 08.00-20.00

МБОУ СОШ № 57, ул. Горького, 37

Пн, Пт — 08.00-12.00, 17.00-20.00

Вт, Чт — 08.00-09.00, 13.30-20.00

Сб — 08.00-20.00

Вс — 17.30-20.00

МБОУ СОШ № 45 имени Гайдара, ул. Гайдара, 5

Пн, Ср, Пт — 08.00-10.00, 15.00-20.00

Вт, Чт — 08.00-13.00, 15.00-20.00

Сб, Вс — 08.00-20.00

Ул. Индустриальная, 18

Пн, Ср, Пт — 08.00-15.00, 17.00-20.00

Вт — 08.00-09.30, 11.00-17.00, 19.00-20.00

Чт — 08.00-09.30, 11.00-15.00, 17.00-20.00

Cб — 08.00-11.00, 15.15-20.00

Вс — 08.00-20.00

Ул. Зеленая, 32 (открытый каток, бесплатное посещение)

Ул. Комсомольская, 5-а, каток «Локомотив»

Массовые катания на платной основе (идет подготовка катка)

Ул. Московская, 1-в, стадион «Динамо»

Массовые катания на платной основе:

Пт — 18.00-21.00

Сб — 16.00-21.00

Вс — 12.00-15.00, 16.00-21.00

Стадион «Родина», Октябрьский проспект, 67

Массовые катания на платной основе

Сб-вс — 19.00-21.00

мкр. Лянгасово, ул. Горького, 12-а

Открытие 20 декабря в 16.00. Ориентировочно будет работать с 10.00-20.00

Кочуровский парк

Работает ежедневно, свободный доступ.

ЖК «Урванцево»

Ежедневно, свободный доступ, бесплатно

Чистопрудненская, 3 Чистопрудненская, 4

Ежедневно, свободный доступ, бесплатно

Ивана Попова, 60/1

Ежедневно, свободный доступ, бесплатно.

Парк им. Ю. А. Гагарина, ул. Ленина, 102-б

Ежедневно, свободный доступ, бесплатно.

Мкр. Коминтерновский, ул. Павла Корчагина, 39

Ежедневно, свободный доступ, бесплатно

Нововятский р-н, ул. Гагарина, 6-а, стадион «Россия»

Ежедневно, свободный доступ, бесплатно

Нововятский р-н, ул. Парковая, 1-а, парк ЛПК

Ежедневно, свободный доступ, бесплатно

Каток в районе Метрограда, ул. Московская, 213

Ежедневно, свободный доступ, бесплатно

Подробнее о ценах на катках Кирова — в материале «КП».

Где покататься на лыжах в Кирове

Ул. Подгорная, 15, с/к «Трамплин»

Ежедневно, свободный доступ, бесплатно.

По периметру парка Дворца творчества-мемориал, ул. Сурикова, 21

Ежедневно, свободный доступ, бесплатно.

Парк имени С. М. Кирова у цирка

Ежедневно, свободный доступ, бесплатно.

Ул. Воровского, 153, МБОУ СОШ с УИОП № 60

Ежедневно, свободный доступ, бесплатно.

Мкр. Зиновы

Ежедневно, свободный доступ, бесплатно.

Мкр. Лянгасово в парке лесничества

Ежедневно, свободный доступ, бесплатно.

Кочуровский парк

Ежедневно, свободный доступ, бесплатно.

Дендропарк

Ежедневно, свободный доступ, бесплатно.

Мкр. Радужный, ул. Новая

Ежедневно, свободный доступ, бесплатно.

Нововятский р-н, ул. Парковая, 1-а, парк ЛПК

Ежедневно, свободный доступ, бесплатно.

Шибановский лес, район ЛПК

Ежедневно, свободный доступ, бесплатно

Парк Победы, ул. Ломоносова, 10а

Ежедневно, свободный доступ, бесплатно.

Бульвар по ул. Северная Набережная

Ежедневно, свободный доступ, бесплатно.

Парк за Северной больницей, ул. Свердлова, 4

Ежедневно, свободный доступ, бесплатно.

П. Костино, ул. 60 лет СССР за домом 43-а

Ежедневно, свободный доступ, бесплатно.

Лес в п. Садаковский, ул. Московская, 7а

Ежедневно, свободный доступ, бесплатно.