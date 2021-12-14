В Кирове опубликованы адреса елочных базаров

В Кирове утвержден список елочных базаров, где будут продавать живые ели. Они будут работать с 20 по 31 декабря.
Новогоднюю ель в Кирове можно будет купить в 10 местах:
- на улице Московской в районе дома № 149,
- на Октябрьском проспекте в районе дома № 38,
- на Октябрьском проспект у дома № 31,
- в сквере у ОАО ВМП «Авитек»,
- на улице Лепсе у дома № 3,
- на улице Кольцова в районе дома № 15,
- на улице Ленина, 102б (у Вятской филармонии),
- на улице Баумана в районе дома № 5 (микрорайон Коминтерновский),
- на перекрестке улиц Горького и Калинина (у входа в парк имени Кирова),
- в сквере «Дружба» на пересечении улиц Пугачева и Щорса.
В преддверии новогодних праздников областное министерство лесного хозяйства усилило меры по охране елей. Лесные инспекторы и лесничие проводят регулярные рейды по проверке лесов для пресечения незаконных вырубок.
Нарушителей ждет административная и уголовная ответственность. Штраф за незаконную рубку елок для физлиц составляет 3-4 тысячи рублей, для должностных лиц – 20-40 тысяч, для юрлиц – 200-300 тысяч.
Рубка с использованием техники чревата конфискацией орудий совершения правонарушения. Помимо штрафа, «лесорубам» придется компенсировать ущерб, причиненный лесу. Он может составить более 4 тысяч рублей за одно дерево.
При этом заготовка елей для продажи проводится без ущерба лесному фонду в строго отведенных местах. Как отметил и.о. главы минлесхоза Александр Ложкин, будущие новогодние елки рубят на участках, подлежащих расчистке, — на просеках, минерализованных полосах, противопожарных разрывах.