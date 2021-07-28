В Кирове организованная группа несколько лет проводила азартные игры

В суде рассматривается уголовное дело в отношении шести кировчан. Их обвиняют по ст. УК «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой».

Как считает следствие, организованная группа действовала с 2017 года. В своей деятельности она использовала игровое оборудование и интернет.

Игры проводились более чем в 40 помещениях в Кирове и районах. Каждый обвиняемый выполнял определённую задачу. Преступная деятельность была замаскирована под прием и выдачу благотворительных пожертвований.

Деятельность группы была пресечена летом прошлого года. В ходе обысков в квартирах обвиняемых, офисе и игровых залах изъяли 121 единицу игровой аппаратуры, оргтехнику, документацию и деньги в сумме свыше 1,4 млн рублей.

Фото kirov.sledcom.ru