В Кирове оштрафовали крупное молочное предприятие

О случившемся сообщили в Россельхознадзоре. В результате мониторинга специалисты ведомства установили, что сотрудник кировского предприятия выдал ветеринарную справку молоко с истекшим сроком годности.

В результате 1,8 тонны молока 3,2-процентной жирности в пакетах могло попасть в продажу.

В конце марта нарушитель был привлечен к административной ответственности по статье 10.6 КоАП РФ. Ему был выписан штраф в размере 3 тысяч рублей.

Также, по информации ведомства, к административной ответственности было привлечено предприятие, поставившее просроченное молоко и молочный коктейль в одну из школ Нолинского района. Юрлицу был выписан штраф в размере 10 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что кировское предприятие научилось делать 5 кг филе из одного килограмма сырья.