В Кирове оштрафовали предприятие за невыполнение требований природоохранного инспектора

В министерстве охраны окружающей среды сообщили о наказании кировского предприятия за нарушение законодательства.

Штраф в 50 тысяч рублей назначен предприятию «Голдарт». В ходе расследования факта незаконной добычи песка около деревни Башарово в Октябрьском районе Кирова инспектор направил юрлицу запрос об истребовании необходимых сведений, однако никакого ответа не получил.

В результате был составлен административный протокол за невыполнение требований и передан в Октябрьский районный суд. Тот признал предприятие виновным и назначил взыскание.