В Кирове оштрафовали родителей подростка, который дышал парами газа

В Кирове прошло очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. По его итогам были оштрафованы 13 человек.

Так, 6 родителей получили штрафы за то, что устраивали семейные скандалы, находясь в состоянии опьянения. Этим они негативно влияли на своих детей и мешали их сну и отдыху.

Одна семья была оштрафована на 1500 рублей за то, что 12-летний подросток вдыхал пары газа. Школьника в компании с другими ребятами «застукала» соседка. Она же вызвала полицию.

Еще одному подростку сделали выговор. Школьник оторвал камеру видеонаблюдения в одной из кировских многоэтажек.

Общая сумма штрафов по всем рассмотренным делам составила более 5 тысяч рублей.