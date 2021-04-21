В Кирове осудили членов ОПГ, инсценировавших аварии для получения страховки

За два года они подготовили и сыграли 50 ДТП, чтобы обмануть 8 страховых компаний.

Кировские следователи выяснили, что с весны 2016 года до середины лета 2018 года экс замначальника полиции МО МВД России «Мурашинский», экссотрудник угрозыска, а также 10 их приятелей подготовили и устроили несколько десятков аварий на территории региона.

Не настоящие ДТП, они проводили как реально случившиеся, чтобы обмануть страховщиков и получить возмещение по ОСАГО.

За указанный период члены банды обманули 8 страховых компаний получив компенсации более чем на 14 млн рублей. Следователи провели большую и сложную работу, чтобы выявить все детали и участников преступных схем. Суд, ознакомившись с обстоятельствами уголовного дела, признал обвиняемых виновными.

Трём участникам банды, которые пошли на соглашение со следствием, назначили штрафы от 150 до 400 тысяч рублей. Двух других, также договорившихся со следствием, осудили на 2,5 и 3 года исправительной колонии общего режима. Их приговоры вступили в силу.

Еще 4 правонарушителям дали от года до полутора лет исправработ. Двум эксполицейским суд назначил 1,5 года и 1 год и 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселения. Главаря компании осудили на 7 лет лишения свободы в исправительной колонии.

Ранее мы писали о том, что в Киров этапировали преступника, известного как «Поволжский душитель»

Фото: vk.com/suskko