В Кирове от хозяев сбежали 2 домашние лисицы

24 августа в Кирове сбежали из дома 2 лисицы. Инцидент произошел в одном из частных домов в микрорайоне Коминтерн. Информация о происшествии появилась в паблике «Коминтерн Киров».

— Срочно! Потеряны лисы декоративные. К чужим не подходят. Рыжая и черная. Кто увидит, позвоните, пожалуйста! – написала хозяйка животных в сообществе.

В тот же день рыжая лиса по кличке Ева нашлась, потом обнаружили и черного лисенка по имени Плут. На утро 25 августа оба животных вернулись домой.

Осенью прошлого года лисицы уже сбегали из дома. Их искали несколько дней.

Ранее мы писали, что в Кирове сбежала из дома породистая собака.

Фото: vk.com/komintern_kirov