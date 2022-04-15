В Кирове от падения льда с крыши пострадал новорожденный ребенок

Зимой 2021-2022 года в Кирове было зафиксировано 14 случаев падения снега и льда с крыш на людей. Один из пострадавших – новорожденный малыш. Об этом сообщили в прокуратуре.

Инцидент с ребенком произошел 7 февраля. Неподалеку от поликлиники №6 на улице Ленина на ребенка 2022 года рождения сошел снег. Малыш получил ушиб и гематому плечевого сустава. По данному факту было внесено представление руководству ООО УК «Альянс», ответственной за очистку крыши.

12 февраля снежная масса упала на коляску с младенцем на улице Милицейской. В этом случае ребенок не пострадал.

2 марта снегом накрыло 6-летнюю девочку, проходившую у дома на Карла Маркса, 54.

14 марта снеголед упал на 16-летнюю девушку с крыши дома на Горького, 41. Девушка получила ушиб головы.

24 марта снег упал на 7-летнюю девочку с дома на Свердлова, 23. Мама девочки сообщила, что ее дочь получила травму ноги.

Всего за сезон произошло 14 подобных случаев. В отношении УК «Жил-Сервис-Плюс», «Северный берег» и «Жилищный сервис», не обеспечивших безопасность граждан, были возбуждены административные производства. В интересах малолетнего ребенка в суд было направлено заявление о взыскании компенсации материального ущерба и морального вреда.