В Кирове отказались от создания муниципальной службы эвакуации: хватит «Вятавтодора» и ГИБДД

Вопрос организации муниципальной службы эвакуации депутаты обсудили на постоянной комиссии по строительству, благоустройству и развитию инженерной инфраструктуры Кировской гордумы.

Сейчас оператором в Кирове определено областное предприятие «Вятавтодор». За прошлый год он убрал с улиц города, в том числе на штрафстоянку, около 3500 автомобилей. Горадминистрацию его ресурсы и потенциал вполне устраивают, и создание муниципальной службы сочли излишней нагрузкой на бюджет, пояснил начальник отдела транспорта Артем Драчков.

Зампред думы Александр Востриков заметил, что припаркованный на обочинах транспорт мешает зимнему содержанию улиц. Временное перемещение машин не решает проблемы, не дисциплинирует автовладельцев. Депутат считает, что нужно подумать об установлении режимов парковки на участках улиц, загруженных транспортом. А также рассмотреть вопрос передачи полномочий составления административных протоколов от ГИБДД другой структуре, чтобы повысить оперативность эвакуации. К слову, в Госавтоинспекции с этим согласны: экипажей службы эвакуации не хватает.

Депутат Игорь Вохмянин предложил одновременно с этим четко проработать возможность организации платных и бесплатных стояночных мест. Драчков ответил, что такой реестр создаётся и через полгода будет представлен. А на ближайших депутатских комиссиях и поэтапный перечень мер по изменению работы системы эвакуации автомобилей.