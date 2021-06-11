В Кирове отключат и демонтируют питьевые фонтаны

10 июня по требованию Роспотребнадзора в Кирове отключили питьевые фонтаны, установленные в городских парках и скверах.

В ближайшее время они будут демонтированы до следующего сезона. Такое решение было принято в связи с предписанием о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий против коронавируса.

Напомним, что в середине мая в Кирове установили 7 питьевых фонтанов. Все они прошли проверку на предмет качества воды и соответствие нормам СанПиН. Как пояснили в МУП «Водоканал», в будущем, после снятия всех ограничений, фонтанчики вернутся на свои места.

Сегодня, 11 июня, кировчан предупредили о возможности введения новых ограничений. Губернатор Игорь Васильев обратился к жителям с просьбой как можно быстрее пройти вакцинацию.