В Кирове отключили фонтаны на Театральной площади и в парке Победы

В Кирове перестали работать 2 городских фонтана – на Театральной площади и в парке Победы. О причинах отключения рассказали в горадминистрации.

Как сообщили в Октябрьском теруправлении, фонтаны отключены планово для проведения очистительных работ.

— Система водных объектов требует своевременной очистки. Это нужно, чтобы сохранить работоспособность и надежность оборудования, — уточнили в ведомстве.

Подрядчик откачает воду и прочистит трубы. Затем фонтаны будут заново заполнены и включены. Работы займут 3 дня.

Ранее мы писали, что из-за коронавируса в Кирове демонтировали питьевые фонтанчики.