23 сентября в Кирове отключили городские фонтаны. Перестали работать фонтан на Театральной площади и в парке Победы.

Судя по всему, это отключение – уже на зиму. На фонтанах будет проведены ремонтные работы, а потом их законсервируют на холодный период. Фонтан на Театральной площади закроют фанерным «куполом», на котором разместят световые гирлянды в новогодние праздники.

Напомним, что в 2021 году кировские фонтаны начали работать 1 мая. Летом их несколько раз отключали на время проведения ремонтных работ.

Фото: m-sokolov.ru