В Кирове откроется кафе японского стрит-фуда

В конце мая в Кирове откроется заведение японского стрит-фуда. Об этом сообщают «Бизнес новости».

Кафе BuzzTown открывает сеть доставки Buzzolls. Оно расположится на улице Воровского, 104б. Вменю 40 наименований. Доставки блюд не будет: попробовать еду можно будет только в самом кафе или забрав самостоятельно.

Заведение будет оформлено в концепции японской культуры аниме. Предполагается, что здесь будут проводить мероприятия для косплееров. Однако в гости ждут не только фанатов аниме, но и всех желающих.

Оборудование для кафе уже закуплено, персонал набран.

Ранее мы писали, что житель Кирово-Чепецка получил грант на открытие сыроварни-кофейни.

Фото: kartinkin.net