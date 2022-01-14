В Кирове откроется новый пункт вакцинации от коронавируса.

Он будет располагаться в офисе банка «Хлынов» около филармонии (ул.Ленина, 102в). Он будет работать с 17 января по будням с 10:00 до 18:00.

Остальные кировские пункты вакцинации расположены по следующим адресам:

ЦУМ (ул. Воровского, 77, 4 этаж):

Понедельник — пятница с 11:00 до 18:00

Понедельник — пятница с 11:00 до 18:00 ТЦ «Jam Молл» (ул. Горького, 5а):

Понедельник — пятница с 15:00 до 18:00

Понедельник — пятница с 15:00 до 18:00 Сбербанк (ул. Дерендяева, 25, 1 этаж):

С 17.01 по будням с 10:00 до 16:30

С 17.01 по будням с 10:00 до 16:30 Дополнительный пункт при поликлинике №7 ККДЦ

(ул. К.Маркса, 47, вход с торца здания, со стороны магазина «Пятёрочка»):

Понедельник — пятница с 08:00 до 20:00

Круглосуточные пункты вакцинации: