В Кирове откроется новый пункт вакцинации от коронавируса.
Он будет располагаться в офисе банка «Хлынов» около филармонии (ул.Ленина, 102в). Он будет работать с 17 января по будням с 10:00 до 18:00.
Остальные кировские пункты вакцинации расположены по следующим адресам:
- ЦУМ (ул. Воровского, 77, 4 этаж):
Понедельник — пятница с 11:00 до 18:00
- ТЦ «Jam Молл» (ул. Горького, 5а):
Понедельник — пятница с 15:00 до 18:00
- Сбербанк (ул. Дерендяева, 25, 1 этаж):
С 17.01 по будням с 10:00 до 16:30
- Дополнительный пункт при поликлинике №7 ККДЦ
(ул. К.Маркса, 47, вход с торца здания, со стороны магазина «Пятёрочка»):
Понедельник — пятница с 08:00 до 20:00
Круглосуточные пункты вакцинации:
- плановый приемный покой Кировской городской больницы №5 (ул. Семашко, 1)
- приёмный покой Регионального эндокринологического центра (ул. Свободы, 59)
- приёмный покой стационара Кировской городской больницы №9 (ул. Дерендяева, 97)