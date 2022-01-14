Главная > COVID-19 > В Кирове откроется новый пункт вакцинации от коронавируса

В Кирове откроется новый пункт вакцинации от коронавируса

Вадим Шабалин COVID-19, Новости, Общество

В Кирове откроется новый пункт вакцинации от коронавируса.

Он будет располагаться в офисе банка «Хлынов» около филармонии (ул.Ленина, 102в). Он будет работать с 17 января по будням с 10:00 до 18:00.

Остальные кировские пункты вакцинации расположены по следующим адресам:

  • ЦУМ (ул. Воровского, 77, 4 этаж):
    Понедельник — пятница с 11:00 до 18:00
  • ТЦ «Jam Молл» (ул. Горького, 5а):
    Понедельник — пятница с 15:00 до 18:00
  • Сбербанк (ул. Дерендяева, 25, 1 этаж):
    С 17.01 по будням с 10:00 до 16:30
  • Дополнительный пункт при поликлинике №7 ККДЦ
    (ул. К.Маркса, 47, вход с торца здания, со стороны магазина «Пятёрочка»):
    Понедельник — пятница с 08:00 до 20:00

Круглосуточные пункты вакцинации:

  • плановый приемный покой Кировской городской больницы №5 (ул. Семашко, 1)
  • приёмный покой Регионального эндокринологического центра (ул. Свободы, 59)
  • приёмный покой стационара Кировской городской больницы №9 (ул. Дерендяева, 97)

 

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Вадим Шабалин