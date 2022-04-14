В Кирове откроется выставка исторических картин московского художника

В Кирове откроется выставка народного художника РФ Дмитрия Белюкина, автора исторических картин. Об этом сообщили в Вятском художественном музее имени братьев Васнецовых.

Дмитрий Белюкин живет в столице. Поклонникам живописи он известен как мастер исторических картин. Хотя этим его творчество не ограничивается – среди работ художника есть и завораживающие пейзажи, и притягивающие взгляд натюрморты.

15 апреля в 14 часов в музее Васнецовых Дмитрий Белюкин проведет авторскую экскурсию по своей выставке. Мероприятие будет единственным. Посетители смогут глубже познакомиться с особенностями живописного языка художника и задать все интересующие вопросы.

Стоимость билета 400 рублей для взрослых и 300 рублей – по льготной цене. Мероприятие можно посетить по «Пушкинской карте».