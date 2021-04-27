В Кирове откроется выставка о недостроях и аварийных домах

Кировский фотограф Регина Погудина создала фотопроект под названием «Сквозь пальцы».

Как сообщается в группе проекта, это история о городе, о разрушающихся домах и заброшенных заводах, об историческом наследии и безымянных недостроях, об утраченном и живом.

– Это собрание архитектурных шрамов, рассеянных по городу, спрятанных во дворах, за рекламными баннерами и заборами: безымянные недострои, забытое историческое наследие, обугленные аварийные дома. Концентрация этого не бросающегося в глаза равнодушия стала толчком к созданию выставки. Как способ инициировать беседу, в которой начать разговор непросто, но важно. Иногда, чтобы сдвинуть что-то с мёртвой точки, достаточно посмотреть на это не сквозь пальцы, а открытым взглядом, обратить внимание и убедиться, что «это вижу не только я», — говорится в сообществе. — А если все-таки попробовать заглянуть туда, где болит?

Снимки проекта «Сквозь пальцы» будут представлены на выставке. Она откроется для посещений 6 мая на Ленина, 67. С 6 по 9 мая выставка будет работать с 12 до 20 часов, далее по будням с 17 до 21, по выходным с 12 до 20.

Фото: Регина Погудина