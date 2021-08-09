В Кирове откроют 2 новых ФОКа

Осенью-2021 в Кирове начнут работу 2 новых физкультурно-оздоровительных комплекса. Они появятся в парке Победы и у дворца творчества – мемориала. Об этом сообщили в областном правительстве.

ФОКи открытого типа будут открыты на базе спортшкол «Юность» и «Вересники». Кировчане смогут заниматься в них легкой атлетикой, футболом, модным воркаутом и другими видами спорта. Преимущество новых ФОКов в том, что они будут работать круглосуточно.

В ближайшее время спортшколы получат оборудование для комплексов на сумму более 40 миллионов рублей.

Продолжаются работы и на других спортивных объектах города. Так, в настоящее время ведется обновление стадиона «Трудовые резервы». Здесь будет модернизировано футбольное поле и обустроены легкоатлетические дорожки. Работы субсидирует федеральный бюджет. Из него поступило 40 миллионов рублей.

До конца года новое оборудование поступит также в спортшколы «Перекоп», «Динамо» и «Дымка». Более 6 миллионов выделено на закупку автобусов для муниципальных спортшкол. Их уже получили Куменский, Уржумский, Яранский и Орловский районы. В ближайшее время машины поступят в Фаленский и Зуевский районы.

Коснутся перемены и районов. В сентябре будет завершена поставка оборудования для центров тестирования ГТО в Слободском, Фаленском и Советском районах. Здесь появятся новые спортплощадки, стоимость которых составит более 10 миллионов рублей.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев подчеркнул, что развитие физической культуры и спорта является одним из главных направлений работы правительства.