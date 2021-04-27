Летом в Кирове откроют 77 дневных лагерей на базе 65 образовательных учреждений. В июне в областном центре будут работать 64 лагеря с дневным пребыванием детей, в июле – 5 (4 в учреждениях допобразования, 1 в школе №31), в августе – 8 (2 из них – в школах №22 и №42).

Всего в летних дневных лагерях смогут отдохнуть более 9 тысяч детей. Стоимость пребывания в лагере будет складываться из цены питания и посещения досуговых мероприятий. Для детей из социально неблагополучных семей питание будет бесплатным.

Традиционно будут работать и лагеря для подростков, находящихся в социально опасном положении. Эти лагеря будут открыты в учреждениях дополнительного образования. В июне они будут действовать в ДЮЦ Октябрьского района («Спасательный круг»), в центре «Радуга» («Твой выбор»), в центре развития творчества детей и юношества («Созвездие»), в июле – в ЦРТДЮ «Лабиринт».

Ранее оперштаб одобрил увеличение наполняемости детских загородных лагерей до 75% при условии соблюдения всех профилактических мероприятий и обязательной вакцинации сотрудников.