В Кирове открыли проезд через арку дома на Октябрьском проспекте

В Кирове разрешат проезд через арку дома №74 на Октябрьском проспекте. Металлические ограждения уже убраны. В ближайшее время управляющая компания уберет бетонные блоки, закрывавшие дорогу. Об этом сообщили в горадминистрации.

Как пояснили в управлении градостроительства и архитектуры, по межеванию данный земельный участок предназначен для свободного проезда и прохода улицы Герцена. А значит, установка ограждений (которые, к слову, стоят там много лет) является незаконной.

Как только проезд будет восстановлен, в департаменте горхозяйства решат вопрос об организации дорожного движения через арку. Пока что планируется, что транспорт будет ездить в одном направлении в сторону Октябрьского проспекта. Движение грузового транспорта будет ограничено.

Принятое решение не вызвало энтузиазма у горожан.

— Кировским автомобилистам разрешили ездить через арку дома на Октябрьском на улицу Герцена. А как теперь люди будут тут ходить? Для пешеходов место стало довольно опасным, — написал в соцсетях кировский общественник Николай Пихтин.

Ранее мы писали, что в Кирове закрыли проезд по улице Водопроводной.