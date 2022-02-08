В Кирове открылась секция танцев на колясках

Кировчан, которые не могут ходить, приглашают в секцию танцев на колясках.

Новое направление занятий появилось на базе досугового центра «Курсив» на Щорса, 28а. Оно было открыто при поддержке Совета родителей и опекунов лиц с ментальными нарушениями Кирова.

Среди воспитанников центра – молодежь от 14 до 35 лет с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с ментальными нарушениями. Подопечные «Курсива» обучаются народным танцам, декоративно-прикладному творчеству и занимаются в фольклорной студии.

Отметим, что в городах ПФО есть целые ансамбли танцоров на колясках. Один из них, «Гротеск» из Перми, выступал в Кирове несколько лет назад. Все артисты могут передвигаться только на колясках. В интервью танцоры отмечали, что в их виде спорта главное – самореализация. Теперь возможность самореализоваться получат и кировчане.

Фото: vk.com/kedakursivom, wdr.ru