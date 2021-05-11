В Кирове открылась «Школа командиров»

11 мая в Нововятске стартовал трехдневный семинар «Школы командиров». Его участниками стали ребята 14-17 лет – активные члены юнармейского движения из муниципалитетов области.

В открытии семинара принял участие председатель областного правительства и начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Александр Чурин.

Цель «юнармейского» семинара – формирование у молодых граждан России патриотического сознания и чувства верности долгу по защите Отечества. Как подчеркнул председатель правительства, в этом плане «Юнармия» взяла на себя функции пионерских и комсомольских организаций.

— Мы должны воспитывать нынешнее поколение так, чтобы ребята росли патриотами, знали историю не только нашей Родины, но и нашего края. Чтобы они знали о том, что Родину нужно защищать, за нее нужно стоять… Уверен, что в ходе семинара вы, ребята, сможете получать необходимые для воспитания настоящих патриотов знания. Желаю вам успехов в обучении, думаю, что общение позволит вам поделиться друг с другом навыками и опытом, которые в дальнейшем вы сможете использовать, — отметил Александр Чурин.

Семинар «Школа командиров» продлится до 13 мая. За 3 дня его участники освоят навыки тактической и строевой подготовки, научатся стрелять из винтовки, разбирать и собирать автомат, а также оказывать первую медицинскую помощь. Эти умения могут пригодиться ребятам в армии, ряды которой они пополнят в скором времени, выразил надежду представитель военного комиссариата области.