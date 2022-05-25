В Кирове открылась вкусная выставка блюд XIX века

В музее Салтыкова-Щедрина в Кирове открылась вкусная выставка под названием «Кушать подано, или литературное меню». На ней представлены блюда из книг XIX века.

Организаторы отмечают, что такая выставка проводится в Кирове впервые. Ее посетители смогут познакомиться с меню героев таких произведений, как «Евгений Онегин», «Обломов», «Как мужик двух генералов прокормил», «Мёртвые души».

Яства выставлены на столах в комнатах музея. Здесь можно увидеть вареную картошку с лучком, рыбу и курицу, бутерброды с селедкой, пироги и пирожные, пряники и орехи. Предполагается, что «кулинарные образы» еще глубже погрузят посетителей в мир любимых книг и позволят почувствовать прошлое, что называется, на вкус.

Также гости музея смогут познакомиться с оригинальными рецептами блюд XIX века. Сделать это можно, пролистав уникальный экспонат – сборник рецептов 1884 года.

Выставка работает в музее Салтыкова-Щедрина на улице Ленина, 93 до 31 июля.

Ранее мы писали, что совсем скоро в Кирове откроется выставка оживающих полотен.

Фото: vk.com/kokm43