В Кирове открылась «Вятская книга года – 2021»

23 марта в библиотеке Герцена в Кирове состоялось открытие выставки-конкурса «Вятская книга года -2021». Выставка стала 24-й по счету.

Гостей, пришедших на открытие, поприветствовала и.о. министра культуры региона Алевтина Копылова. Она рассказала, что в рамках «Книги года» читатели традиционно смогут встретиться с авторами книг, а жюри выберет лучшие издания.

В этом году на выставке собрано более 650 изданий разной тематики: детских, учебных, научных, краеведческих, справочных, художественных книг. Экземпляр каждой из них поступил в Герценку в обязательном порядке.

Выставка продлится месяц. 22 апреля пройдет церемония награждения, на которой будут награждены авторы лучших произведений. Читатели также смогут принять участие в голосовании, выбрав книгу, которая получит диплом «Читательских симпатий».