В Кирове открылась выставка «Честное пионерское»

14 апреля в кировской Диораме открылась выставка к 100-летию пионерии «Честное пионерское». На ней представлены экспонаты времен пионерского движения из фондов Краеведческого музея и частных коллекций.

На выставке можно увидеть более 200 экспонатов пионерской эпохи. Это фото первых пионерских отрядов на Вятке, значки, галстуки, пионерские знамена, барабаны, атрибуты знаменитой игры «Зарница»… Отдельная часть выставки посвящена пионерам в годы Великой Отечественной войны. Здесь, помимо бытовых предметов, есть и уникальные архивные документы.

В подготовку экспозиции внес свой вклад зампред областного правительства Андрей Маури. На выставке представлены более 20 пионерских значков из его коллекции и лимитированное подарочное издание к книге-альбому «Пионерия СССР в фалеристике».

Также на выставке работает фотозона. На ней посетители могут вернуться в прошлое – примерить пионерский галстук, сесть за школьную парту и спеть песни пионерских отрядов.

Выставку открыл губернатор Игорь Васильев. Глава региона рассказал, что сам был пионером и хорошо помнит реалии тех лет.

— Помню галстук, линейки в школе, традиции, летние лагеря. Мы с удовольствием отдыхали в них, пели песни под гитару у костра. Но также это был серьезный воспитательный процесс, который невозможен в отрыве от образования. Эти же задачи стоят перед нами и сегодня. Нужно сохранять и приумножать воспитательные традиции пионерии, передавать их нашим детям, — сказал губернатор.

Игорь Васильев подчеркнул, что главной целью пионерского движения было воспитание патриотов, честных и неравнодушных людей, всем сердцем преданных своей Родине. Прошло 100 лет – но такие же задачи стоят перед страной и сегодня. И воспитание подрастающего поколения остается важнейшей задачей для сохранения государственности России.

Многие традиции пионерской организации СССР сегодня продолжает Российское движение школьников.

— Эту преемственность мы видим на конкретных примерах. Уверен, что эта выставка для ребят станет частью воспитательного процесса в образовательных и молодежных организациях, — добавил глава региона.

В Вятке пионерская организация была создана летом 1922 года. Юные пионеры боролись с неграмотностью и беспризорностью, участвовали в субботниках. В годы войны ребята работали на фабриках, заводах и в колхозах наравне со взрослыми. В те же годы появилось тимуровское движение. Его участники помогали семьям бойцов Красной Армии, а после войны помогали восстанавливать народное хозяйство.

Выставка будет работать до 10 июня. Помимо традиционных экскурсий, здесь будут проходить встречи с ветеранами комсомола, пионервожатыми и участниками движения РДШ.