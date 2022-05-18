В Кирове открылась выставка к 100-летию пионерского движения

18 мая в кировском космическом центре открылась выставка, посвященная 100-летию пионерской организации. Ее первыми посетителями стали ветераны пионерского движения, а также активисты и руководители детских организаций. В открытии выставки принял участие зампред областного правительства Андрей Маури.

В экспозиции представлены редкие и малоизвестные документы и фотографии о зарождении пионерского движения, документальные свидетельства о работе первых пионерских организаций в Кировской области, а также о пионерах в годы Великой Отечественной войны. Но выставка рассказывает не только об истории пионерии, а еще и о жизни советских школьников в те времена. Об этом сказал Андрей Маури, открывая мероприятие.

Зампред поздравил коллектив космоцентра с Международным днем музеев и поблагодарил за сохранение культурных традиций региона.

— Сегодня мы открываем выставку, идея которой — показать не только историю пионерского и детского движения нашего региона, но и любимые занятия советских школьников, общественно-полезную и внешкольную деятельность тогдашних ребят, — отметил Андрей Маури. – Вам представлена уникальная возможность узнать и почувствовать, как и на каких примерах формировались личности советских сверстников, перенять опыт того времени. Идите вперёд, добивайтесь задуманного, побеждайте, помогайте людям и оставайтесь настоящими патриотами нашей страны.

Зампред внес свой вклад в экспозицию, представив 65 пионерских значков из личной коллекции. Кроме документов и пионерской атрибутики, на выставке были представлены образцы детского творчества – модели воздушных и морских судов, сделанные воспитанниками Станции юных техников. Отдельный – и весьма интересный – раздел посвящен современным молодежным и детским общественным объединениям региона – в каком-то смысле «наследникам» пионерского движения.

Выставка проходит в холле 2-го этажа космоцентра (Преображенская, 14). Она будет работать до 8 июня.

19 мая отмечается День пионерии. В честь праздника в Кирове пройдет ряд интересных мероприятий. Принять в них участие смогут все кировчане.