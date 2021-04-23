В Кирове открылась выставка неизвестных картин русского авангарда

21 апреля в Вятском художественном музее состоялось открытие выставки «Авангард. На телеге в XXI век» (6+). На ней представлено около 140 картин русских авангардистов XX века. Среди них – акварели Василия Кандинского, найденные в Яранском районе в 2017 году.

В 1921 году выставка, представляющая собой беспрецедентное собрание работ авангардистов, должна была проехать по семи городам Вятской губернии – Советску (Кукарке), Яранску, Царево-Санчурску, Малмыжу, Уржуму, Нолинску, Вятке. Но из-за снежной зимы застряла в глубинке, да так и осталась там почти на 100 лет.

Как рассказывает директор Вятского художественного музея Анна Шакина в сюжете «Вятка Видео», в 2021 году в Яранске был страшный голод. Но сила искусства оказалась выше бытовых превратностей, и устроитель выставки принял решение все же везти картины. Шедевры, многие из которых сейчас оцениваются в миллионы долларов, повезли на простой телеге – такая же сейчас стоит посреди одного из залов музея.

Эта выставка ценна тем, что открывает не просто неизвестные работы уже известных художников, но ранее неизведанные имена в русском искусстве, говорит специалист по искусству 20-30 годов прошлого века Ильдар Галеев. К таким можно отнести, например, Михаила Меркушева, от которого, по словам эксперта, осталось не больше 10 работ. И одна из них хранится в Вятском художественном музее.

В открытии уникальной выставки приняла участие замминистра культуры Кировской области Алевтина Копылова. Она поблагодарила всех, кто принимал участие в организации мероприятия, и отдельно – сотрудников музея, которые сохранили ценные произведения.

До Кирова выставка побывала в Екатеринбурге. И наш город не станет последней точкой в маршруте большого путешествия. В следующем году выставка «Авангард. На телеге в XXI век» побывает в Казани и в Москве.